Самарцев приглашают на фестиваль Dragonfest 2019
7 октября 2019 11:57
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В субботу 12 октября в Самаре пройдет 16-ый по счету фестиваль Dragonfest.
Это ежегодный фестиваль для поклонников аниме, сериалов, кино и комиксов, компьютерных игр и современной мультипликации, фантастики и т.д.
В программе фестиваля косплей-дефиле, мастер-классы, гик-ярмарка с тематической атрибутикой и изделиями ручной работы, выставка тематических стендов и многое другое. Специальный гость - Кирилл Соеров, автор и ведущий видеоблога про аниме, фильмы, игры и гик-культуру, один из главных аниме-блогеров России. На фестивале с ним можно будет пообщаться и сфотографироваться, пишет Самру.ру.
Место проведения: Дом офицеров, ул. Шостаковича 7.
Цена билетов для зрителей: 700 рублей в предпродаже, 900 рублей - в день мероприятия.
Программа фестиваля
9:00 Запуск участников
11:00 Запуск гостей Начало работы стендов
1 БЛОК
12:00 Открытие
12:10 v 1, Chrome (CODE Yellow ) (Ульяновск) – Frozen
12:15 Парное дефиле
12:15 pd 1, Ion Fortuna, Bosie Nakara (Самара) –Touken Ranbu
12:16 pd 2, Dikaya Sakura & Wally West (Ульяновск) –Новелла Heaven Officials Blessing
12:18 pd 3, Кусь, Godless (Саратов) –Overlord
12:19 pd 4, Historia, Bubble Gun – Houseki no Kuni (Самара) –Houseki no Kuni
12:21 pd 5, Тикки, Эсфирь "Эльфы под элем" (Самара) –Оригинальный образ
12:22 pd 6, Пафос и превозмогание (Казань) –Врата, что ждут (ориджинал)
12:23 pd 7, Диша и Рай (Тольятти) –Мор.Утопия 2
12:25 pd 8, Корень Зла, Verna (Пенза) –Kuroshitsuji
12:26 pd 9, Vinsent, RazOOm (Самара) –Servamp
12:28 pd 10, Михаэль, Anmaro (Самара, Тольятти) –Original
12:29 v 2, Lonely Okami (Тольятти) – Tabi no Tochuu
12:34 per 1, Важен Дан - Детский контент
12:49 cdg 1, TimeLessly – Senorita (Тольятти.)
12:53 cdb 1, Dialog Ent. – PWR (Самара.)
12:57 v 3, Bluered Pride (Gluckuri) (Оренбург) – Stronger than you (Frisk version)
13:01 cdg 2, N.core – Fancy (Саратов.)
13:05 cdg 3, J.E.D – Piri (Самара.)
13:09 Перерыв МК по корейским барабанам
2 БЛОК
14:09 cdb 2, PYGMALION – Cross Gene - Play With Me (Набережные Челны, Казань.)
14:14 cdg 4, G.I.C. production – it's a bomb (Самара.)
14:18 cdb 3, N.core – My pace (Саратов.)
14:22 v 4, Agito (Самара) – Cat Food
14:27 Одиночное дефиле Восток
14:27 odv 1, Яхиро (Казань) –Аллен Уолкер (Д.Грей Мен)
14:27 odv 2, Oliver (Самара) –Prussia (Hetalia Axis Powers)
14:28 odv 3, Беки (Тольятти) –Ацуко Кагари (Little Witch Academia)
14:28 odv 4, Rindji (Тольятти) –Necromant (Sakizou art)
14:30 odv 5, Dikaya Sakura (Ульяновск) –Setsuna Mudo (Angel Sanctuary)
14:31 odv 6, Anmaro (Тольятти) –Мадам Рэд (Темный дворецкий мюзикл: Пылающий алым ликорис)
14:31 odv 7, Meigara (Самара) –Tomioka Giyuu (Kimetsu no Yaiba)
14:32 odv 8, Hao (Самара) –Хао Асакура (Аниме "Shaman King/Король Шаманов")
14:33 odv 9, Kami-chan (Уфа) –Senko (Непоседливая лисица Сэнко)
14:34 odv 10, Воробей (Тольятти) –Эдвард Элрик (Full metal alchemist (Стальной алхимик))
14:35 odv 11, Tequila Sunrise (Самара) –Joker (Persona 5)
14:35 odv 12, None (Самара) –Падпараджа (Houseki no Kuni)
14:36 Одиночное дефиле Запад
odz 1, Хитоми Эйс (Ульяновск) –Эрик Драйвен (THE CROW)
odz 2, Марат (Стерлитамак) –Робот по имени Чаппи (Фильм)
odz 3, Катерина Уэйн (Самара) –Пеннивайз (It (Оно 1990))
odz 4, Yuri Lowell (Новокуйбышевск) –Kylie Griffin (Extreme Ghostbusters)
odz 5, Анита (Самара) –Кукла Билли (Пила)
odz 6, Insomniac (Самара) –Генерал Хакс (Star Wars: The Force Awakens)
14:41 Одиночное Game дефиле
ogd 1, Neori-Chan (Саратов) –Nier automata : Yorha no 2 type b (Nier automata)
ogd 2, Великий Настязавр (Самара) –Люнет (Файнал Фэнтези 3)
ogd 3, Hawkeye13 (Самара) –Шая (Лига Легенд)
ogd 4, Михаэль (Самара) –Lorian, Elder Prince (Dark Souls III)
ogd 5, LiLiT (Самара) –Луиза Кейн (Hitman absolution)
ogd 6, Кальма (Самара) –Кассандра (Assassin's Creed Odyssey)
ogd 7, Фолко (Самара) –Центурион (Fallout: New Vegas)
ogd 8, Armi (Саратов) –Цири (ведьмак)
ogd 9, Madara_sama (Самара) –Кейра Мец (Ведьмак 3: Дикая Охота)
14:50 v 5, Люцифер, Heidi (Казань) – Тень на стене
14:55 cdg 5, White Night – Uh-Oh (Уфа, Самара.)
14:59 cdg 6, KY'OTO CREW – Roll Deep (Самара.)
15:04 per 2, Anime-maniacs & N.core - Цирковой артхаусно-нуарный детектив, возможно с элементами мистики...
15:14 v 6, QUQURUZA FT KRIS (Нижнекамск, Набережные Челны) – Park Bom - Spring
15:19 cdb 4, Do.Mi.NAnte – SEVENTEEN GETTING CLOSER (Самара.)
15:24 Перерыв МК по coverdance
3 БЛОК
16:24 cdb 5, KY'OTO CREW – Regular irregular (Самара.)
16:29 Групповое дефиле
16:29 gd 1, Thrive (Самара) –b-project (kodou ambitious, zecchou emotion)
16:30 gd 2, Anime-maniacs & N.core (Саратов) –League of legends, KDA
16:33 gd 3, Gluckuri (Оренбург) –SINoALICE
16:34 gd 4, CODE Yellow (Ульяновск) –DragonNest
16:35 v 7, Sola (Ростов-на-Дону) – What If
16:39 cdb 6, F-Line – Famous (Самара.)
16:43 Одиночное дефиле Ориджинал
16:43 odo 1, Bastia (Новокуйбышевск) –Traditional China (Original character)
16:43 odo 2, Misaki chan (Самара) –Лолита yami kawaii Halloween (Ориджинал дефеле)
16:44 odo 3, Ikari Kim (Самара) –Blue Jay (Голубая Сойка) (original)
16:45 odo 4, Gravis (Пенза) –Мать (Dark Souls (Original))
16:46 odo 5, trxshghoul (Самара) –Evie Frye(male) (Assassins Creed: Syndicate)
16:47 odo 6, Mibolad999 (Уфа) –Пеннивайз/Рональд Макдональд(Кроссовер, fem!) (Оно/McDonald’s)
16:47 v 8, Hayss (Самара) –Glassy sky
16:52 gd 5, Dark Creators (Саратов, Самара) –Devil May Cry 4
16:56 gd 6, Три столпа косплеера: AliExpress, фансервис и ни одной репетиции (Самара, Уфа, Новокуйбышевск, Тольятти, Димитровград) –Boku no Hero Academia
17:00 gd 7, Додики, которые косплеят фейт (Самара) –Фейт Гранд Ордер
17:03 v 9, Stosha (Самара) – I will show you
17:08 od 1, LV – Flower garden (Самара.)
17:11 od 2, N.core – woodoo (Саратов.)
17:13 od 3, AnDante – Love is pain (Самара.)
17:19 Перерыв
18:00 Внеконкурсный блок
18:30 Награждение
19:00 Закрытие фестиваля
12+
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