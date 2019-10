Самарцев приглашают на фестиваль Dragonfest 2019

141

В субботу 12 октября в Самаре пройдет 16-ый по счету фестиваль Dragonfest.Это ежегодный фестиваль для поклонников аниме, сериалов, кино и комиксов, компьютерных игр и современной мультипликации, фантастики и т.д.В программе фестиваля косплей-дефиле, мастер-классы, гик-ярмарка с тематической атрибутикой и изделиями ручной работы, выставка тематических стендов и многое другое. Специальный гость - Кирилл Соеров, автор и ведущий видеоблога про аниме, фильмы, игры и гик-культуру, один из главных аниме-блогеров России. На фестивале с ним можно будет пообщаться и сфотографироваться, пишет Самру.ру Место проведения: Дом офицеров, ул. Шостаковича 7.Цена билетов для зрителей: 700 рублей в предпродаже, 900 рублей - в день мероприятия.Программа фестиваля9:00 Запуск участников11:00 Запуск гостей Начало работы стендов1 БЛОК12:00 Открытие12:10 v 1, Chrome (CODE Yellow ) (Ульяновск) – Frozen12:15 Парное дефиле12:15 pd 1, Ion Fortuna, Bosie Nakara (Самара) –Touken Ranbu12:16 pd 2, Dikaya Sakura & Wally West (Ульяновск) –Новелла Heaven Officials Blessing12:18 pd 3, Кусь, Godless (Саратов) –Overlord12:19 pd 4, Historia, Bubble Gun – Houseki no Kuni (Самара) –Houseki no Kuni12:21 pd 5, Тикки, Эсфирь "Эльфы под элем" (Самара) –Оригинальный образ12:22 pd 6, Пафос и превозмогание (Казань) –Врата, что ждут (ориджинал)12:23 pd 7, Диша и Рай (Тольятти) –Мор.Утопия 212:25 pd 8, Корень Зла, Verna (Пенза) –Kuroshitsuji12:26 pd 9, Vinsent, RazOOm (Самара) –Servamp12:28 pd 10, Михаэль, Anmaro (Самара, Тольятти) –Original12:29 v 2, Lonely Okami (Тольятти) – Tabi no Tochuu12:34 per 1, Важен Дан - Детский контент12:49 cdg 1, TimeLessly – Senorita (Тольятти.)12:53 cdb 1, Dialog Ent. – PWR (Самара.)12:57 v 3, Bluered Pride (Gluckuri) (Оренбург) – Stronger than you (Frisk version)13:01 cdg 2, N.core – Fancy (Саратов.)13:05 cdg 3, J.E.D – Piri (Самара.)13:09 Перерыв МК по корейским барабанам2 БЛОК14:09 cdb 2, PYGMALION – Cross Gene - Play With Me (Набережные Челны, Казань.)14:14 cdg 4, G.I.C. production – it's a bomb (Самара.)14:18 cdb 3, N.core – My pace (Саратов.)14:22 v 4, Agito (Самара) – Cat Food14:27 Одиночное дефиле Восток14:27 odv 1, Яхиро (Казань) –Аллен Уолкер (Д.Грей Мен)14:27 odv 2, Oliver (Самара) –Prussia (Hetalia Axis Powers)14:28 odv 3, Беки (Тольятти) –Ацуко Кагари (Little Witch Academia)14:28 odv 4, Rindji (Тольятти) –Necromant (Sakizou art)14:30 odv 5, Dikaya Sakura (Ульяновск) –Setsuna Mudo (Angel Sanctuary)14:31 odv 6, Anmaro (Тольятти) –Мадам Рэд (Темный дворецкий мюзикл: Пылающий алым ликорис)14:31 odv 7, Meigara (Самара) –Tomioka Giyuu (Kimetsu no Yaiba)14:32 odv 8, Hao (Самара) –Хао Асакура (Аниме "Shaman King/Король Шаманов")14:33 odv 9, Kami-chan (Уфа) –Senko (Непоседливая лисица Сэнко)14:34 odv 10, Воробей (Тольятти) –Эдвард Элрик (Full metal alchemist (Стальной алхимик))14:35 odv 11, Tequila Sunrise (Самара) –Joker (Persona 5)14:35 odv 12, None (Самара) –Падпараджа (Houseki no Kuni)14:36 Одиночное дефиле Западodz 1, Хитоми Эйс (Ульяновск) –Эрик Драйвен (THE CROW)odz 2, Марат (Стерлитамак) –Робот по имени Чаппи (Фильм)odz 3, Катерина Уэйн (Самара) –Пеннивайз (It (Оно 1990))odz 4, Yuri Lowell (Новокуйбышевск) –Kylie Griffin (Extreme Ghostbusters)odz 5, Анита (Самара) –Кукла Билли (Пила)odz 6, Insomniac (Самара) –Генерал Хакс (Star Wars: The Force Awakens)14:41 Одиночное Game дефилеogd 1, Neori-Chan (Саратов) –Nier automata : Yorha no 2 type b (Nier automata)ogd 2, Великий Настязавр (Самара) –Люнет (Файнал Фэнтези 3)ogd 3, Hawkeye13 (Самара) –Шая (Лига Легенд)ogd 4, Михаэль (Самара) –Lorian, Elder Prince (Dark Souls III)ogd 5, LiLiT (Самара) –Луиза Кейн (Hitman absolution)ogd 6, Кальма (Самара) –Кассандра (Assassin's Creed Odyssey)ogd 7, Фолко (Самара) –Центурион (Fallout: New Vegas)ogd 8, Armi (Саратов) –Цири (ведьмак)ogd 9, Madara_sama (Самара) –Кейра Мец (Ведьмак 3: Дикая Охота)14:50 v 5, Люцифер, Heidi (Казань) – Тень на стене14:55 cdg 5, White Night – Uh-Oh (Уфа, Самара.)14:59 cdg 6, KY'OTO CREW – Roll Deep (Самара.)15:04 per 2, Anime-maniacs & N.core - Цирковой артхаусно-нуарный детектив, возможно с элементами мистики...15:14 v 6, QUQURUZA FT KRIS (Нижнекамск, Набережные Челны) – Park Bom - Spring15:19 cdb 4, Do.Mi.NAnte – SEVENTEEN GETTING CLOSER (Самара.)15:24 Перерыв МК по coverdance3 БЛОК16:24 cdb 5, KY'OTO CREW – Regular irregular (Самара.)16:29 Групповое дефиле16:29 gd 1, Thrive (Самара) –b-project (kodou ambitious, zecchou emotion)16:30 gd 2, Anime-maniacs & N.core (Саратов) –League of legends, KDA16:33 gd 3, Gluckuri (Оренбург) –SINoALICE16:34 gd 4, CODE Yellow (Ульяновск) –DragonNest16:35 v 7, Sola (Ростов-на-Дону) – What If16:39 cdb 6, F-Line – Famous (Самара.)16:43 Одиночное дефиле Ориджинал16:43 odo 1, Bastia (Новокуйбышевск) –Traditional China (Original character)16:43 odo 2, Misaki chan (Самара) –Лолита yami kawaii Halloween (Ориджинал дефеле)16:44 odo 3, Ikari Kim (Самара) –Blue Jay (Голубая Сойка) (original)16:45 odo 4, Gravis (Пенза) –Мать (Dark Souls (Original))16:46 odo 5, trxshghoul (Самара) –Evie Frye(male) (Assassins Creed: Syndicate)16:47 odo 6, Mibolad999 (Уфа) –Пеннивайз/Рональд Макдональд(Кроссовер, fem!) (Оно/McDonald’s)16:47 v 8, Hayss (Самара) –Glassy sky16:52 gd 5, Dark Creators (Саратов, Самара) –Devil May Cry 416:56 gd 6, Три столпа косплеера: AliExpress, фансервис и ни одной репетиции (Самара, Уфа, Новокуйбышевск, Тольятти, Димитровград) –Boku no Hero Academia17:00 gd 7, Додики, которые косплеят фейт (Самара) –Фейт Гранд Ордер17:03 v 9, Stosha (Самара) – I will show you17:08 od 1, LV – Flower garden (Самара.)17:11 od 2, N.core – woodoo (Саратов.)17:13 od 3, AnDante – Love is pain (Самара.)17:19 Перерыв18:00 Внеконкурсный блок18:30 Награждение19:00 Закрытие фестиваля12+