Самарцев приглашают на благотворительного забега «ДедЗабег»

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Благотворительный Фонд просвещения «Вера» приглашает принять участие в благотворительном забеге жителей и гостей города Самары, который состоится 1 декабря 2019 года на Самарской набережной. За детей и для детей за подарками бегут Деды Морозы и клоуны.Цель благотворительного забега: сбор средств на новогодние и рождественские подарки для воспитанников одного из детских домов Самары, а также поддержка больничных клоунов, которые дарят тепло и хорошее настроение детям, находящимся в больницах Самары.Бег не просто увлечение для современного человека. Бег — это философия. Философия, в которой есть место подвигу и чуду. Маленькое чудо может совершить каждый, кто примет участие в благотворительном забеге.Старт забега состоится 1 декабря на Самарской набережной в 12:00.Место, дата и время забега: Самара, Территория набережной реки Волга, Старт-Финиш – на площадкеу бассейна ЦСК ВВС, дистанция забега – 2-я очередь Самарской набережной.Каждому участнику забега выдается стартовый пакет.Регистрация участников производиться на сайте организатора забега https://bfpvera.ru/ded-zabeg-2019/Фото pixabay.com