Самарцев предупреждают о сильном ветре

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 07.00 до 19.00 5 октября 2019 года в большинстве районов Самарской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха днём +16, +21°С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.