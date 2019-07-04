Самарцев познакомят с новым питомцем зоопарка - лосенком

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5 июля в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 13.00 посетителей познакомят с новым питомцем – детенышем лося.К жителю села Клявлинского района, находившемуся в лесу около поселка, неожиданно вышел маленький лосенок. Человек подумал, что малыш остался без матери и ищет помощи, его накормили коровьим молоком и сообщили в Департамент охоты и рыболовства Самарской области. Вскоре лосенок переехал в Самарский зоопарк, где его поселили в отделе «Сельское подворье» вместе с козочками. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, привыкает к новой обстановке и соседям, без страха подходит к сотрудникам зоопарка. Его рацион состоит из молока, сена, веточного корма.Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает: подбирать детёнышей диких зверей и птиц категорически запрещено. Если вы обнаружили детёныша, без взрослых животных, это не значит, что он брошен. В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. В большинстве случаев потомство диких животных, забранное из привычной им среды обитания в дома людей не выживает, но даже если их и получается выкормить до взрослой особи – они становятся абсолютно домашними по своим навыкам и неприспособленными к дикой жизни». Зоологи Самарского зоопарка так же рекомендуют не заниматься самостоятельным спасением диких животных, а сообщать в соответствующие учреждения.Департамент охоты и рыболовства Самарской области: +7 (846) 207-77-95Самарский зоопарк: 8 (846) 926-11-27, 334-11-320+