Самарцам поясняют, как зарегистрировать право собственности на земельный участок или поставить его на кадастровый учёт

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Как поясняют в Кадастровой палате по Самарской области, механизм действий следующий: подать заявление и пакет необходимых документов в орган регистрации прав. Если речь идёт о постановке на кадастровый учет нового земельного участка – то понадобится представить документ о формировании участка из земель государственной или муниципальной собственности, изданный уполномоченным органом, а также подготовленный на его основании межевой план. При этом, согласно Земельному кодексу Российской Федерации, образование участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выполняется в соответствии с одним из следующих документов:проект межевания территории;проектная документация лесных участков;утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.Что касается межевого плана – он должен соответствовать нормам действующего законодательства. За подготовкой этого документа следует обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит план в электронном виде и подпишет своей усиленной квалифицированной электронной подписью.Ещё один вопрос, с которым граждане часто обращаются на консультации в Кадастровую палату по Самарской области, связан с уточнением границ участка. Специалисты поясняют, что при закреплении местоположения границ существующего земельного участка - его границы и площадь подлежат уточнению при межевании. Схема действий землевладельца такая же, как описано выше. В орган регистрации прав необходимо представить заявление от собственника и соответствующий межевой план, который готовит кадастровый инженер. Именно этот специалист выйдет на местность, определит координаты характерных точек границ и отразит всю актуальную информацию в межевом плане.