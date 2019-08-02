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Новости /  Общество /  Социум  

Самарскую курицу разрешили ввозить в Ирак

2 августа 2019 13:55
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Самарскую курицу разрешили ввозить в Ирак
Ограничения вводились из-за выявления локальных очагов птичьего гриппа.

Ирак отменил ограничения на ввоз продукции птицеводства из Самары и других городов РФ. Перечень российских городов, из которых разрешена поставка птицы и яиц содержится в письме посольства Республики Ирак, сообщил 31 июля сайт управления Россельхознадзора по Самарской области.

Предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, разрешены поставки в Ирак живой домашней птицы, инкубационного яйца домашней птицы, генетического материала домашней птицы, а также птицепродукции, не прошедшей термическую или иную обработку, гарантирующую разрушение вирусов гриппа птиц.

Ограничения также отменены для таких городов как Курск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Саратов, Орел, Смоленск, Ульяновск, Удмуртия. Марий Эл, Воронеж. Прежде они вводились из-за выявления локальных очагов птичьего гриппа, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com
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