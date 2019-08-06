Самарским алиментщикам напомнят о долге перед детьми

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Целью акции является повышение эффективности взыскания алиментных платежей, привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения задолженности перед детьми.В ходе акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы-исполнители региона проведут рейды по должникам, направленные на фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах о взыскании алиментов. В рамках мероприятия к должникам будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе опись и арест имущества, вынесение постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве пользования специальным правом.Акция «Собери ребенка в школу» приурочена к началу нового учебного года и продлится в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области до середины сентября 2019 года.