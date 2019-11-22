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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский зоопарк приглашает отметить День матери

22 ноября 2019 12:31
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Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
В программе мероприятия пройдут викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы.

Самарский зоопарк приглашает на самый замечательный праздник – День матери, посвященный всем мамам в мире, в том числе и мамам животного мира! Сотрудники зоопарка расскажут посетителям, кто в мире животных является самой сильной, самой быстрой, самой заботливой и самой удивительной мамой и о зоо-мамах зоопарка -леопарде, волчице, ослице, крокодиле и других.
В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. В завершении мероприятия гости зоопарка познакомятся с родившимися в этом году детенышами - крокодиловым кайманом Крокки, тигровым питончиком и камерунской козочкой Кнопкой.
В рамках праздника будут подведены итоги конкурса рисунков «Семейный зоо-портрет»

Места проведения:
Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146

Проходит:
26 ноября 2019 с 14:00 до 15:00

Цена: 150 - 300 рублей
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