Самарский зоопарк приглашает отметить День матери

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Самарский зоопарк приглашает на самый замечательный праздник – День матери, посвященный всем мамам в мире, в том числе и мамам животного мира! Сотрудники зоопарка расскажут посетителям, кто в мире животных является самой сильной, самой быстрой, самой заботливой и самой удивительной мамой и о зоо-мамах зоопарка -леопарде, волчице, ослице, крокодиле и других.В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. В завершении мероприятия гости зоопарка познакомятся с родившимися в этом году детенышами - крокодиловым кайманом Крокки, тигровым питончиком и камерунской козочкой Кнопкой.В рамках праздника будут подведены итоги конкурса рисунков «Семейный зоо-портрет»Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:26 ноября 2019 с 14:00 до 15:00Цена: 150 - 300 рублей0+