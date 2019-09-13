Самарский технопарк «Кванториум 63» вошел в пятерку лучших детских технопарков федеральной сети «Кванториум»

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По итогам рейтинга федерального Фонда новых форм развития образования самарская площадка детского технопарка «Кванториум 63» существенно улучшила свои позиции и вошла в число лидеров - прибавила 4 пункта и заняла 5 место, пропустив Ижевск, Сыктывкар, Рыбинск и Чебоксары.Всего в рейтинге рассматривались показатели 56 площадок федеральной сети «Кванториум». При составлении рейтинга детских технопарков учитывались такие показатели, как количество мероприятий, проводимых организацией, победы на региональных, федеральных и международных соревнованиях, уровень методической и организационной помощи другим образовательным организациям региона.«Задачу создавать центры цифрового развития детей и развивать сеть «Кванториумов» в своем ежегодном Послании поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. В этом году в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Образование» за счет средств региональной казны созданы 19 детских мини-технопарков в сельских школах. Преподаватели, которые в них работают, прошли обучение на площадках наших «Кванториумов», - отмечает руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин. – Работу по созданию школьных мини-технопарков по нацпроекту мы намерены продолжить. Планируется, что в 2020 году они будут открыты в 20 образовательных организациях Самарской области. И конечно, педагогам мы предоставим возможность не на словах, а на деле познакомиться с современным оборудованием, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, обсудить новые методы обучения детей с практикующими IT-специалистами».Сегодня технопарк «Кванториум 63» является одним из центров по развитию детского инженерно-технического творчества в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и его региональной составляющей «Успех каждого ребёнка».На самарской площадке детского технопарка «Кванториум 63» обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям: «ИТ-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Космоквантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность).Наставники и воспитанники технопарка являются победителями и призерами целого ряда состязаний различного уровня. Работы ребят и их педагогов регулярно демонстрируются на различных выставочных площадках и форумах. Технопарк постоянно проводит собственные мероприятия, такие как «Инженерные каникулы», различные направления в хакатонах, организует фестивали по направлениям детского инженерного творчества. В рамках молодёжного форума ПФО «iВолга» уже второй год работает «Детская академия наук», сообщает пресс-служба облправительства.