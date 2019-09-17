Самарский политех победил в конкурсе по выбору проектировщиков здания новокуйбышевского театра-студии «Грань»

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Опорный университет победил в конкурсе по выбору проектировщиков здания новокуйбышевского театра-студии «Грань». Сегодня подписывается соответствующий контракт. Исполнителем назначен Центр инженерно-технических разработок Политеха, на счету которого – проектирование социально-культурных объектов, зданий дошкольных учреждений и корпусов вузов Самарской области.– Мы представили 9 вариантов эскизов планировочных решений, описание внешнего вида и интерьера здания, – сообщает директор центра Вячеслав Романчиков. – Каким будет окончательный выбор заказчика, мы пока не можем сказать, поскольку предстоят проектно-изыскательские работы, согласования архитектурно-планировочных решений с заказчиком. Но мы оперативно приступили к проектным работам, которые должны, в соответствии с условиями контракта, завершить к концу марта 2020 года.