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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю

25 июня 2019 10:54
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Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю
Он провел на борту МКС 204 дня.

Экспедиция Международной космической станции (МКС) благополучно приземлилась в казахстанской степи. Экипаж в составе космонавта Олега Кононенко и астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн провели в космосе 204 дня. «Роскосмос» транслировал посадку в прямом эфире, пишет 63.ру.

— Пилотируемый корабль «Союз МС-11» отстыковался от Международной космической станции в ночь на вторник, 25 июня, и уже находится в автономном полете. В 05:22 по московскому времени корабль «Союз МС-11» разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный. Только спускаемый аппарат с экипажем вернулся на Землю, остальные, как и предусмотрено конструкторами, сгорели в атмосфере. Перед разделением корабль находился в ориентации, исключающей возможность столкновения отсеков в процессе дальнейшего движения, — рассказали в «Роскосмосе».

Текущая экспедиция на МКС началась 3 декабря 2018 года. 19 декабря Олег Кононенко принял командование станцией от астронавта ESA Александра Герста.

За это время, проведенное на орбите, Кононенко провел десятки экспериментов, в том числе получил техническую воду из мочи, сфотографировал из космоса Москву, Самару и стадион «Самара Арена», отметил свой 55-летний юбилей и два раза выходил в открытый космос.


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