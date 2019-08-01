Самарский аэропорт Курумоч оценил известный блогер Илья Варламов

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Известный российский блогер и журналист Илья Варламов составил рейтинг 10 лучших аэропортов страны. Самарская воздушная гавань расположилась в середине списка, на 5 месте, пишет ПроГородСамара.— В Самаре прекрасный аэропорт! Новый терминал открыли в 2015 году. Он получился современным, но обычным. Дизайнерам лучше удались интерьеры, чем фасад, — рассказал блогер. — Зато в прошлом году здесь закончили реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы, и теперь город может принимать большие лайнеры. А во время мирового первенства аэропорт обновил свой собственный рекорд по пассажиропотоку.Кроме Курумоча, в рейтинг попали воздушные гавани Казани, Красноярска, Волгограда, Санкт-Петербурга (Пулково), Екатеринбурга (Кольцово), Нижнего Новгорода (Стригино). В Москве же журналист выделил терминал B в Шереметьево. «Серебро» списка Илья Варламов отдал аэропорту Симферополя. А безусловным лидером, по мнению урбаниста, стал ростовский «Платов».Аэропорт Курумоч открыли в 1957 году. Он имеет статус аэровокзала федерального значения.В прошлом году россияне выбирали дополнительное имя для аэропортов страны, в том числе и для Курумоча. По результатам голосования воздушные ворота Самарской области получили историческое имя Сергея Королёва. Теперь аэропорт официально называется «аэропорт Курумоч имени Сергея Королёва».