Самарский ЖД-вокзал примет участие во всероссийском танцевальном флешмобе студенческих отрядов проводников

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1 августа на крупнейших железнодорожных вокзалах России состоится Всероссийский танцевальный флешмоб. Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Организаторами мероприятия выступают АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и МООО «Российские Студенческие Отряды».Танцевальный флешмоб объединит 12 железнодорожных вокзалов России: в Москве (Белорусский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Казани (вокзал Казань-1), Воронеже (вокзал Воронеж-1), Новороссийске, Новосибирске и Челябинске и более тысячи студентов, работающих в летний период проводниками в поездах дальнего следования. Бойцы студенческих отрядов проводников выступят перед пассажирами с танцевальным номером, а затем исполнят песни под гитару.Напомним, традиционно в период летних пассажирских перевозок к работе в поездах дальнего следования АО «ФПК» привлекаются студенческие отряды, сформированные из учащихся как отраслевых, так и других высших и средних учебных заведений.Практика по привлечению студентов к работе в поездах дальнего следования с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Этим летом проводниками стали более 9 тыс. студентов как отраслевых, так и других высших и средних учебных заведений из 54 регионов России. Каждый из бойцов Всероссийского студенческого отряда проводников получил профессию «Проводник пассажирского вагона» и прошел специализированную медицинскую комиссию.На железнодорожном вокзале Самара молодежный танцевальный флешмоб состоится 1 августа 2019 года с 10:30 до 12:00 (время местное).