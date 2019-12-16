Самарский Росреестр напоминает номер телефона доверия
16 декабря 2019 10:50
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В 2019 году на телефон доверия Управления Росреестра по Самарской области поступило три звонка, но ни один из них не касался темы противодействия коррупции. Ведомство напоминает, что телефон доверия действует исключительно для сообщений в сфере противодействия коррупции.
По всем остальным вопросам в сфере компетенций Управления Росреестра по Самарской области следует обращаться на единый справочный телефон Росреестра 8 800 100 34 34 (он работает в круглосуточном режиме) либо по телефонам профильных отделов Управления, номера которых указаны на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/feedback/contacts/.
«Чтобы сообщить информацию по вопросам противодействия коррупции в Управлении Росреестра по Самарской области, можно направить электронное письмо по адресу mail@samregistr.ru или позвонить по номеру (846) 332-13-00, - говорит начальник отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Самарской области Елена Журавлева. - Указанный телефон работает в автоматическом режиме, оснащен системой записи поступающих обращений, поэтому звонки принимаются в любой день недели и круглосуточно».
Время приема одного обращения рассчитано на 5 минут. Конфиденциальность гарантируется. При этом обращение не может быть анонимным. Необходимо назвать свои имя и фамилию, указать почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ ведомства, подчеркивает Елена Журавлева.
Напомним, что на телефон доверия принимаются сообщения, в которых сообщается о гражданских служащих или работниках Росреестра, допустивших - по мнению обращающегося - коррупционные проявления или несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
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