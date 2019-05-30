Самарский ОМОН присоединился к акции «Росгвардия. На страже детства»

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В Самаре в рамках акции «Росгвардия. На страже детства» состоялись встречи учащихся средних общеобразовательных учреждений со стражами правопорядка.В частности, старшеклассники из школы № 100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева побывали в ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.Бойцы специального подразделения рассказали гостям о боевом пути отряда, провели экскурсию по расположению, продемонстрировали школьникам имиджевый ролик об ОМОН, а также свое вооружение и экипировку.Отдельной темой беседы с ребятами стало 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова, которое отмечается в этом году. Росгвардейцы рассказали о модификациях автомата и пулемета Калашникова, которые стоят на вооружении подразделения, об их преимуществах перед иностранными аналогами. Ребята также смогли потренироваться в разборке и сборке АК-74.В ходе акции старшеклассники активно интересовались, какие требования предъявляются к желающим поступить на службу в спецподразделения. Итоги встреч со школьниками подвел командир ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев. «Такие мероприятия очень важны. Мы видим, как загораются глаза юношей, когда мы рассказываем им о подвигах наших товарищей, воевавших с бандитами на Северном Кавказе. Возможно, кто-то из них после службы в Вооруженных Силах решит связать свою жизнь с ОМОН и станет нашим коллегой».