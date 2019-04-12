Самарских волчат назвали в честь российских космодромов

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В Самарском зоопарке присоединились к празднованию Дня Космонавтики оригинальным способом: 6 волчат, родившихся 5 марта 2019 года, от папы Малыша и мамы Альфы, получили имена 6 космодромов. Двое из них девочка Яра и волчонок Ясный.Этих малышей растят ручными.Ещё четыре волчонка: Байконур, Восток, Плеск (Плесецк) и их сестричка Свобода живут в вольере с мамой и папой. Порода - канадский волк. Когда вырастут, волчата отправятся в другие зоопарки, сообщает Департамент информационной политики региона.