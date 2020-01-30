Самарских водителей просят быть внимательней из-за снега

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В связи с обильными осадками в виде снега, Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей быть крайне внимательными на дороге и выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность движения в сложных дорожно-метеорологических условиях! Воздержитесь от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности и используйте детское удерживающее устройство при перевозке детей в автомобиле.Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий - зеленый сигнал светофора!Особое внимание необходимо уделить использованию предметов и одежды со световозвращающими элементами.