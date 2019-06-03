Самарских школьников наградили знаком «Горячее сердце» за задержание рецидивиста

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31 мая 2019 года в Самаре прошла церемония вручения нагрудного знака лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». За проявленные отвагу и мужество при задержании преступника знаком «Горячее сердце» награждены два самарских школьника – братья Владимир и Николай Лешок.В мае прошлого года возле подъезда одного из домов Пугачевского тракта в Куйбышевском районе г. Самары, было совершено нападение на женщину неизвестным мужчиной, который выхватил из ее рук сумку и попытался скрыться. Крики о помощи услышали молодые люди, среди которых были братья пятнадцатилетний Николай и тринадцатилетний Владимир. Не раздумывая, братья Лешок побежали за злоумышленником, который по пути выбросил сумку. Благодаря слаженным действиям ребята настигли злоумышленника и, повалив его на землю, удерживали до приезда сотрудников полиции. Оказалось, что ребята задержали рецидивиста, который за последние 15 лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Героев чествовали в Главном управлении внутренних дел по Самарской области.Гостям была предоставлена уникальная возможность посетить музей ГУ МВД России по Самарской области, где они познакомились с историей образования органов внутренних дел области, с ценными экспонатами, оружием, предметами, которые использовались сотрудниками правоохранительных органов в своей деятельности и многим другим.В конце встречи генерал-лейтенант полиции Александр Винников, по приезду Владимира из Москвы, пригласил братьев на экскурсию в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.Ребята отправятся в августе на Черное море во Всероссийский детский центр «Орленок» для участия в тематической смене, сообщает пресс-служба облправительства.