Самарских предпринимателей приглашают протестировать сервис ФНС «Налоговый калькулятор для расчета налоговой нагрузки».

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Данный сервис позволяет организациям, применяющим общий режим налогообложения, сравнить налоговую нагрузку и уровень заработной платы по своей компании со средним значением по отрасли и оценить налоговые риски или вероятность проведения выездной проверки.ТПП Самарской области приглашает предпринимателей, руководителей микро, малых и средних предприятий, финансовых директоров и главных бухгалтеров, экспертов бизнес-сообществ и объединений принять участие в круглом столе «Налоговый калькулятор – инструмент защиты прав бизнеса, повышения налоговой дисциплины и грамотности предпринимателей», обсудить и протестировать новый сервис.Мероприятие состоится 18 июля, начало в 11:00 по адресу: ул. Алексея Толстого, 6 (конференц-зал ТПП Самарской области).Заявки на участие принимаются до 17 июля (дедлайн – 17:00) по e-mail: referent@tppsamara.ru.