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Самарские власти пообещали решить проблему очередей в детсады к 2022 году

5 июня 2019 12:38
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Самарские власти пообещали решить проблему очередей в детсады к 2022 году
В этом году власти собираются ввести в эксплуатацию 28 детских садов.

Исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов заявил о решении проблемы мест в детских садах в регионе к 2022 году. В настоящее время очередь в дошкольные учреждения составляет около пяти тысяч человек.
Обещание чиновников о решении проблемного вопроса прозвучало 4 июня, на заседании Губернской Думы. Руководитель регионального правительства заявил, что в 2019 году будет введено в эксплуатацию 28 детских садов — 17 из них будет построено, другие отремонтированы. За счет этого будет создано 3,2 тысячи новых мест, из них 2,4 тысячи — в ясельных группах. Полностью решить проблему с местами в детских садах местные чиновники пообещали к 2022 году, пишет ФедералПресс.


Фото pixabay.com
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