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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские власти отказались легализовать «Парк Хаус»

8 августа 2019 10:54
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Самарские власти отказались легализовать Парк Хаус
Сейчас бизнесмены разбираются с чиновниками.

Администрация Самары отклонила заявку на смену зонирования участка на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Это площадка, на которой располагается часть торгового центра «Парк Хаус» — та, что ближе к Московскому шоссе, пишет 63.ру.

— Земельный участок площадью 18 154,3 кв. метра сейчас относится к двум зонам — Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). ООО «Управляющая компания "Развитие"» попросило изменить ее на Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры), — рассказали в администрации Самары.

Отказали в этом организации из-за того, что предложение идет вразрез с генеральным планом Самары.

Торговый центр «Парк Хаус» открыли в Самаре в 2002 году. Общая площадь составляет 55 тысяч квадратных метров. Когда-то он был одним из самых популярных в городе. Но сейчас ТЦ переживает не лучшие времена. Здание выставили на продажу из-за банкротства одного из владельцев. Но покупать его никто не хочет.

Возможно, желание у бизнесменов отбивает суд владельцев здания с городской администрацией. По данным властей, у земельного участка, на котором находится ТЦ, два законных владельца — ООО «Арес Недвижимость» и ООО «Райзинг Стар Медиа». Но при возведении второй очереди здания строители вышли за пределы разрешенной территории. Площадь участка — 18 154 кв. метра, а строение занимает 1490 кв. метров. Сотрудники мэрии настаивают, что владельцы «Парк Хауса» заняли землю незаконно.

Изначально чиновники требовали частично снести «Парк Хаус». Но в итоге от иска отказались. В новом заявлении против владельцев ТЦ они ограничились требованием о том, чтобы бизнесмены передали администрации положенные ей деньги. Суд эти требования удовлетворил.

Тем временем решение по иску департамента о частичном сносе ТЦ оспорил еще один владелец «Парк Хауса» — ООО «ФинЭкс-Актив». Дело будут рассматривать заново.


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Комментарии



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