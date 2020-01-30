Самарские ученые разрабатывают способ лечения картофеля импульсным магнитным полем

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева совместно с коллегами из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова - филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН приступили к серии экспериментов по воздействию импульсного магнитного поля на растения картофеля. В ходе исследований ученые планируют разработать методику уничтожения импульсным магнитным полем наиболее опасных картофельных вирусов."В качестве объектов выбраны ростки картофеля, потому что они наиболее оптимальны для подобных экспериментов: они устойчивы к воздействию импульсным магнитным полем и быстро растут, то есть, можно значительно быстрее получить результаты экспериментов", - рассказала доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.По словам ученых, вирусные болезни картофеля являются наиболее опасными. Если для грибковых и бактериальных поражений картофеля способы терапии имеются, то вирусные инфекции лечению, как правило, не поддаются и зараженные растения приходится просто уничтожать."Цель эксперимента - попытка излечения картофеля от внутренней вирусной инфекции. Участвующие в опытах черенки заражены четырьмя из пяти видов наиболее вредоносных картофельных вирусов. При заражении такими вирусами продуктивность посевов картофеля может снизиться на 80 процентов, подавляющее большинство растений погибают. В нашем регионе ситуация с этими вирусами достаточно сложная, поэтому данные исследования имеют, можно сказать, стратегическое значение", - сообщил заместитель директора филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН Алексей Милехин.Объектами эксперимента стали 45 крохотных - длиной всего в пару сантиметров - черенков картофеля, каждый в отдельной стеклянной пробирке. Пробирки с ростками по очереди помещали в разработанную в Самарском университете магнитно-импульсную установку, где они на долю секунды подвергались воздействию магнитного поля. Параметры энергетического воздействия поля для каждой из групп черенков были разными - от 100 джоулей до 1 килоджоуля."Анализы, остались ли вирусы в черенках, будем проводить примерно через месяц. Мы отсечем половину растения и одна часть уйдет на диагностику, а другая пойдет на дальнейшее размножение", - отметил Милехин.По его словам, в научной литературе встречаются упоминания об использовании ранее магнитно-импульсных установок малой мощности для оздоровления таких ягодных культур, как малина и земляника. По картофелю и другим сельскохозяйственным культурам подобных работ нет.В экспериментах используется магнитно-импульсная установка, разработанная в Самарском университете, сообщает пресс-служба вуза.