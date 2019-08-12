Самарские таможенники посетят детский оздоровительный лагерь «Союз» в смену молодых юнармейцев

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Впервые Самарскими таможенниками совместно с Центром дополнительного образования детей «Меридиан» с целью патриотического воспитания будет проведен «Урок мужества» для детей городской профильной военно-патриотической смены «Школа молодого юнармейца» лагеря «Союз».Мероприятие состоится 13.08.2019 в 10.30 (открытие) в лагере «Союз» (совхоз Черновский Алексеевский район).Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Самарской таможни расскажут ребятам о стрелковом и холодном оружии, средствах защиты и связи. Ребята примерят бронежилеты и каски. Также бойцами СОБРа будут продемонстрированы приемы рукопашного боя и способы самозащиты при нападении.Кинологи продемонстрируют ребятам общий курс дрессировки – покажут отработку собаками различных команд, подаваемых голосом и жестами. У детей будет возможность почувствовать себя дрессировщиками.