Самарские судебные приставы вышли в рейды по алиментщикам

106

В преддверии начала учебного года судебные приставы Самарской области проводят акцию «Собери ребенка в школу». В рамках мероприятия они посетили более 340 адресов должников по алиментам с целью фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах. В итоге взыскано более 118 тысяч рублей. В рамках акции судебные приставы-исполнители составили 23 акта описи и ареста имущества должников.Неуплата средств на содержание детей влечет за собой не только арест имущества, но и административную и уголовную ответственность. В ходе рейдов по должникам-алиментщикам было составлено 48 протоколов по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Трое должников получили направления в Центр занятости населения для дальнейшего трудоустройства.Взыскание задолженности по алиментным платежам является одним из приоритетных направлений деятельности Службы. Целью акции «Собери ребенка в школу» является защита прав и законных интересов детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения задолженности.Акция продлится до середины сентября 2019 года.