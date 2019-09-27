Самарские студотряды закроют III трудовой семестр
27 сентября 2019 12:23
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28 сентября в 18:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) состоится концерт, посвященный закрытию III трудового семестра 2019 года среди студенческих отрядов Самарской области.
В программе концерта – творческие номера от всех штабов образовательных организаций, подведение итогов областной спартакиады, награждение бойцов, показавших лучшие трудовые показатели в 2019 году, награждение лучшего штаба студенческих отрядов образовательных организаций, подведение итогов трудового семестра.
В 2019 году студенческие строительные отряды были задействованы в подготовке проекта «Уренгой ВНЗМ» на межрегиональной стройке «Северное Сияние» в Новом Уренгое, принимали участие во Всероссийской студенческой стройке «Север» в республике Саха (Якутия) на Чаяндинском НГКМ. Отряды работали на Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» ЗАТО Озерск Челябинской области.
Студенческие отряды проводников обеспечивали пассажирские перевозки в Куйбышевском, Приволжском, Московском и Северо-Западном филиалах АО «Федеральная пассажирская компания». Студенческие педагогические отряды организовывали оздоровительную кампанию для детей в лагерях Самарской, Московской, Оренбургской и Ульяновской областей, Республик Башкирия, Мордовия, Крыма и Краснодарского края.
Студенческие сервисные отряды обслуживали крупнейший гостиничный комплекс Ялта-Интурист, Республика Крым, занимались озеленением и администрированием гостиничного комплекса «Приморье» в городе Геленджик.
Студенческие медицинские отряды работали в составе Всероссийского сводного студенческого отряда «Орленок» ВДЦ «Орленок» и в студенческом медицинском отряде «Доктор Зай» г. Заинск, Республика Татарстан.
Студенческие педагогические отряды провели летние смены в детских оздоровительных лагерях Самарского, Московского, Оренбургского и Ульяновского регионов, а также республик Башкирия, Мордовия, Крым и Краснодарского края.
Студенческие сельскохозяйственные отряды были востребованы в аграрном холдинге «ЭкоНива-АПК» в Воронежской области, принимали участие в межрегиональном сельскохозяйственном трудовом проекте в Краснодарском крае «Гигант», сообщае пресс-служба облправительства.
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