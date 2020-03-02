Самарские школьники представили собственную фотовыставку в рамках проекта «Один день из жизни России»
2 марта 2020 10:25
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Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» объявляют об открытии в Самаре фотовыставки «Один день из жизни Самары». Выставка является продолжением фотопроекта «Один день из жизни России», представленного самарцам в конце прошлого года, и целиком состоит из работ, созданных самарскими детьми и подростками. Куратором фотовыставки «Один день из жизни Самары» стал легендарный российский фотограф и фотожурналист, создатель проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников.
Экспозиция включает в себя более 50 работ, сделанных в течение одного дня в разных уголках Самары. Авторы фотографий, представленных на выставке – самарские школьники 11-18 лет, запечатлевшие родной город на протяжении целого дня 12 декабря 2019 года. Прохожие на улицах, пассажиры самарского метрополитена, церкви, небоскребы, городские площади, цеха самарских заводов и зарисовки из школьной жизни – пойманные в объектив моменты повседневной жизни города складываются в узнаваемую картину и одновременно позволяют взглянуть на привычные будни в новом ракурсе.
Главная идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. Самара стала первым городом страны, где был представлен совместный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» и «Поколения М» - масштабная фотовыставка «Один день из жизни России». Созданные по ее мотивам фотоработы самарских подростков, загруженные на сайт проекта «Поколение М», послужили основой для отдельной экспозиции «Один день из жизни Самары».
«Самара уже не в первый раз становится городом-«первопроходцем» в мероприятиях «Поколения М» - именно самарцы первыми увидели и музыкальное шоу «Поколение М: BLOG&VOICE» с участием популярных блогеров и звезд эстрадных конкурсов, и фотографии со всех уголков России в фотопроекте «Один день из жизни России». Самарские ребята очень активно откликнулись на предложение поучаствовать в создании собственной выставки: по итогам фотоквеста 12 декабря мы получили несколько сотен ярких фотографий, выбрать из которых работы, достойные участия в экспозиции, оказалось очень непросто. Это говорит о том, что главную цель проекта – рассказать детям и подросткам о том, что добиться успеха в творчестве может каждый, у кого есть доступ в интернет, талант и желание развиваться, - мы достигли», – рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.
«Поколение М» - очень важный для нас проект, потому что он дает всем детям из Самарской области равные возможности на пути к творческой профессии. За годы существования «Поколения М» самарские дети не раз становились победителями на федеральном уровне: оказывались со своими картинами в Третьяковской галерее, выступали на сцене вместе с настоящими звездами, проходили стажировки у признанных мэтров культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге. Наш фотопроект показал, что в Самаре живут десятки талантливых юных фотографов, и я не сомневаюсь, что по итогам этого творческого сезона их имена займут верхние строчки в списках призеров всероссийского этапа «Поколения М», – отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Экспозиция «Один день из жизни Самары» будет работать с 29 февраля по 29 марта 2020 года в арт-пространстве Nostalgie (ул.Ленинградская, 23). Все желающие смогут посетить ее бесплатно.
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