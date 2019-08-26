Самарские школьники и студенты отправились в Казань на мировой чемпионат WorldSkills

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Две делегации по сто человек, в рамках программы мирового чемпионата WorldSkills «Посетитель», отправились в Казань, где за Победу среди молодых профессионалов борются студенты колледжей Самарской области.Михаил Воронцов доказывает свое превосходство в компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением». Его конкуренты - специалисты со всей планеты, в том числе из Кореи, Японии, Сингапура, США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Китая, Марокко, Индии и Чили.В рамках основного Чемпионата в Казани проходит WorldSkills Juniors. В нем принимают участие молодые люди от 14 до 16 лет включительно. Среди них студентка колледжа технического и художественного образования г.о. Тольятти Алина Гатауллина. Она борется за медаль в компетенции «Малярные и декоративные работы».Поддержать наших земляков, лично познакомиться с условиями и требованиями Чемпионата молодых профессионалов планетарного масштаба отправились в Казань порядка 200 школьников и студентов Самарской области. Они посетят основные, а также интерактивные и образовательные площадки мирового первенства: «Как я могу научиться компетенции?», «Где можно научиться?», «Какую работу я могу получить?», «Сколько нужно учиться?».Основная цель поездки — привлечение внимания к рабочим специальностям среди учеников в возрасте от 14 до 19 лет, а также их профориентация. На сегодняшний день в Самарской области этому направлению уделяется большое внимание. Работу с учениками ведут образовательные организации совместно с крупнейшими предприятиями региона. В прошлом году Самарская области в числе пилотных регионов подключилась к реализации проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В нем приняли участие около 5000 человек, 2000 из них прошли профессиональные пробы на базе кванториумов, техникумов и колледжей, получили рекомендации по построению образовательной профессиональной траектории развития.«Развитию среднего профессионального образования, повышению престижа рабочих специальностей уделяет огромное внимание лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. - По инициативе главы региона 2019 - объявлен годом СПО. В колледжах и техникумах ведется ремонт, обновляется материально-техническая база. На эти цели в 2019 году выделено более 260 миллионов рублей из регионального бюджета. Все это, безусловно, положительно скажется на подготовке наших студентов и будет способствовать достижению целевых показателей, которые стоят перед нами в рамках реализации нацпроекта «Образование». В 2024 году четверть выпускников техникумов и колледжей должны будут в ходе итоговой аттестации доказать свою компетентность на практике, сдав демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Поэтому, очень важно чтобы уже сегодня студенты и школьники лично познакомились с мировыми требованиями к квалификации молодых профессионалов».По словам Ольги Лысиковой, в этом году увеличены контрольные цифры приема в учреждения СПО области на 600 мест, но конкурс в них сохраняется.«Мы едем в Казань с отличным настроением, - рассказала десятиклассница из Большой Черниговки Евгения Борисова. – Я хочу увидеть, какие профессии будут представлены на чемпионате, познакомиться с ребятами, зарядиться позитивом. И, конечно, мы будем очень болеть за наших!».Соревнования на мировом чемпионате Worldskills проводятся по 56 компетенциям в различных сферах: от столярного дела до флористики от парикмахерского искусства до электрики, от кузовного ремонта до хлебопечения. В них принимают участие более 1300 участников из 60 стран мира. Конкурс продлится до 27 августа. Во вторник, на торжественном закрытии, будут объявлены имена лучших молодых профессионалов планеты, сообщает пресс-служба облправительства.