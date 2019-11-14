Самарские приставы взыскали с должников в массовых местах свыше 450 тысяч рублей.

117

Они посетили торговые площадки, почтовые отделения, стоянки торговых центров и другие места массового скопления граждан.Судебные приставы-исполнители рассказали жителям региона о возможностях мониторинга своей задолженности и ответили на их вопросы, порекомендовав активно пользоваться Интернет-сервисом и время от времени заходить в раздел «Банка данных исполнительных производств». В рамках акции более 800 человек воспользовалось возможностью проверить себя с помощью мобильного приложения.Несмотря на то, что приоритетная задача мероприятия – познакомить жителей региона с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», судебными приставами-исполнителями выявлено 124 должника по различным категориям исполнительных производств. Часть граждан поспешила погасить имеющуюся задолженность. Им были даны реквизиты для оплаты долга. Так, в рамках проведенной акции окончено 145 исполнительных производств и взыскано свыше 450 тысяч рублей.Свыше 950 граждан получили листовки-памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать о своих долгах и оплатить их, не выходя из дома, а свыше 90 граждан установили на свои смартфоны приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.