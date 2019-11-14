Я нашел ошибку
Главные новости: 
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.
В областном кардиодиспансере впервые появился новый компьютерный томограф
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.
Adidas открестился от вины за скандальную форму сборной России
Реализация проектов будет иметь существенное значение для СО, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала.
На территории ОЭЗ «Тольятти» появятся два новых производства
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований
В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы.
В ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019»
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
сегодня  Четверг, 14 ноября, 16:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.2
0.35
EUR 70.67
0.25
Новости /  Общество /  Социум  

Самарские приставы взыскали с должников в массовых местах свыше 450 тысяч рублей

14 ноября 2019 11:54
117
Самарские приставы взыскали с должников в массовых местах свыше 450 тысяч рублей.
Работники Службы в рамках акции «Узнай о своих долгах» проверили на наличие задолженности граждан с помощью мобильного приложения.

Они посетили торговые площадки, почтовые отделения, стоянки торговых центров и другие места массового скопления граждан.
Судебные приставы-исполнители рассказали жителям региона о возможностях мониторинга своей задолженности и ответили на их вопросы, порекомендовав активно пользоваться Интернет-сервисом и время от времени заходить в раздел «Банка данных исполнительных производств». В рамках акции более 800 человек воспользовалось возможностью проверить себя с помощью мобильного приложения.
Несмотря на то, что приоритетная задача мероприятия – познакомить жителей региона с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», судебными приставами-исполнителями выявлено 124 должника по различным категориям исполнительных производств. Часть граждан поспешила погасить имеющуюся задолженность. Им были даны реквизиты для оплаты долга. Так, в рамках проведенной акции окончено 145 исполнительных производств и взыскано свыше 450 тысяч рублей.

Свыше 950 граждан получили листовки-памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать о своих долгах и оплатить их, не выходя из дома, а свыше 90 граждан установили на свои смартфоны приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 ноября 2019  15:39
По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.
Adidas открестился от вины за скандальную форму сборной России
По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.  Социум
54
14 ноября 2019  12:50
В Самарскую область с рабочим визитом приезжает депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов
В Самарскую область с рабочим визитом приезжает депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов
Он примет участие в подведении итогов областного экологического проекта «Школа за раздельный сбор». Социум
120
14 ноября 2019  11:54
Самарские приставы взыскали с должников в массовых местах свыше 450 тысяч рублей.
Самарские приставы взыскали с должников в массовых местах свыше 450 тысяч рублей
Работники Службы в рамках акции «Узнай о своих долгах» проверили на наличие задолженности граждан с помощью мобильного приложения.  Социум
116
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2019  14:21
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией.
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией.  Здравоохранение
84
14 ноября 2019  10:54
Ученые выявили опасное свойство сахара
Ученые выявили опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.  Здравоохранение
132
13 ноября 2019  11:33
Самарским участникам акции Стоп диабет расскажут о пользе ходьбы русских странников
Самарским участникам акции «Стоп диабет» расскажут о пользе ходьбы русских странников
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Здравоохранение
189
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14754
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14630
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14594
Весь список
Туризм
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
112
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
32
12 ноября 2019  13:39
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
392
Весь список
Образование
14 ноября 2019  15:44
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве .  Образование
29
14 ноября 2019  15:08
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.   Образование
57
13 ноября 2019  17:30
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.
Пять школ Самарской области принимают участие во всероссийском исследовании по модели PISA
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.  Образование
260
Весь список

Культура
14 ноября 2019  14:41
В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы.
В ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019»
В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы.  Культура
77
13 ноября 2019  12:54
В соцсетях собрали деньги, чтобы самарская студентка спела в Миланской опере
В соцсетях собрали деньги, чтобы самарская студентка спела в Миланской опере
Ее пригласили на главную партию в "Севильском цирюльнике". Культура
185
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
188
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15399
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
88
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
124
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
320
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
145
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
188
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
501
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
465
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
430
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1471
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2067
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1411
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1708
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1882
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные