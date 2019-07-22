Самарские приставы привлекли к ответственности женщину, ругавшуюся в суде

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Сотрудниками полиции в здание суда была доставлена жительницы Большечерниговского района Самарской области, которая совершенно была не готова к встрече со служителями Фемиды. Ожидая заседания женщина вела себя дерзко, громко и грубо разговаривала с посетителями суда, выражалась нецензурной бранью.На неоднократные замечания судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения установленных в суде правил поведения гражданка К. никак не реагировала, за что и была привлечена к административной ответственности. В отношении нее был составлен протокол. Теперь женщине придется погасить полученный за непристойное поведение в суде штраф.