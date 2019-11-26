Самарские приставы посетили должников за ЖКХ

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Судебные приставы Кировского района г. Самары посетили адреса граждан, задолжавших управляющей компании по несколько десятков тысяч рублей за услуги ЖКХ.В одной из многоэтажек Кировского района г. Самары утро началось с приходом судебных приставов и представителей управляющей компании. Общий долг жильцов нескольких квартир за жилищно-коммунальные услуги составил почти полмиллиона рублей.Одну из дверей открыли квартиросъемщики. Молодые люди пояснили, что о долгах не знают. Хозяйка квартиры, гражданка А., плату за съем и потребленные ресурсы берет с них ежемесячно. Однако, как показывает накопившаяся в почти полсотни тысяч рублей задолженность, квитанции она не оплачивает.Судебные приставы-исполнители вручили квартирантам повестку для гражданки А. с требованием прийти на прием в отдел Кировского района г. Самары. Ее женщина получит, когда вновь приедет собирать плату с жильцов.Всего за 10 месяцев 2019 года только в Кировском районе г. Самары судебными приставами-исполнителями УФССП России по Самарской области возбуждено свыше 7 тысяч исполнительных производств на общую сумму 146 миллионов рублей. Окончено 4,5 тысячи исполнительных производств на сумму 56 миллионов рублей. Взыскано с должников за коммунальные услуги 51,3 миллиона рублей.