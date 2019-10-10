Самарские приставы помогли вернуть долг по зарплате в 82 миллиона рублей

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В отделе судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждены исполнительные производства, которые объединены в сводное о взыскании заработной платы в отношении предприятия на общую сумму в 144 тысячи рублей.В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя предприятия о необходимости своевременного погашения задолженности и грозящей ему уголовной ответственности. Также в рамках сводного исполнительного производства должностными лицами Управления ФССП России по Самарской области был осуществлен выход по месту нахождения должника-организации, с целью наложения ареста на принадлежащее ему имущество.Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили директора предприятия уже через 2 дня погасить долг перед своими работниками в полном объеме.Всего за 9 месяцев 2019 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области окончено 2 350 исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате на сумму почти 59,5 миллионов рублей и частично взыскано почти 23 миллиона рублей.