Самарские приставы начали искать должников на автостоянках

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Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области начали искать должников на автостоянках.Уже не первый год акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженности, а также о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане могут узнать о возбужденном в отношении них исполнительном производстве.В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.