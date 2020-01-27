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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские приставы начали искать должников на автостоянках

27 января 2020 11:32
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Самарские приставы начали искать должников на автостоянках
Стартовала акция "Мобильный розыск". 

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области начали искать должников на автостоянках.
Уже не первый год акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженности, а также о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане могут узнать о возбужденном в отношении них исполнительном производстве.
В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.
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Комментарии


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