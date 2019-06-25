Самарские общественники обсудят идеи по созданию региональных брендов

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28 июня в 12:00 в Международном институте рынка (г. Самара, ул. Г.C.Аксакова, д. 21) состоится расширенное заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Самарской области на тему «Карта региональных брендов, перспективы развития».В мероприятии примут участие представители министерства культуры Самарской области, регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области (ОНФ), представители общественных и творческих организаций.В рамках мероприятия пройдет прямое включение в режиме ВКС в Общественную палату Российской Федерации, где публично презентуют проект «Живое наследие», объединяющий информацию о ключевых локальных культурных брендах всех российских регионов.Проект «Живое наследие» реализуется при поддержке комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению. В настоящее время экспертное жюри в составе ведущих российских специалистов в сфере брендинга территорий, развитии туризма, сохранения культурного наследия провело отбор 400 наиболее значимых локальных культурных брендов российских регионов. Информация об итогах и критериях отбора будет представлена в рамках отдельной презентации.В ходе мероприятия состоится обсуждение перспектив развития проекта и расширения списка локальных брендов для включения их в общероссийскую карту и продвижения на федеральном и международном уровне.«Выбранный формат проведения нашего мероприятия и привлечение широкого экспертного сообщества призваны создать механизм выявления и продвижения локальных культурных брендов, способствовать росту туристической привлекательности региона, привлечению внебюджетных инвестиций в сохранение и популяризацию культурного наследия», – считает сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области; заместитель председателя, член комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области П.А. Покровский.