Самарские налоговики в субботу проконсультируют желающих

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В налоговых инспекциях Самарской области завтра, в последнюю субботу 2019 года - 28 декабря с 10 до 15 часов проводится акция «В новый год без долгов», в рамках которой специалисты региональной налоговой службы проконсультируют всех желающих по вопросам исчисления имущественных налогов физических лиц.Каждый посетитель сможет узнать о наличие либо отсутствии у него задолженности по налогам, при наличии задолженности сотрудники инспекций выдадут квитанции на оплату долга и проинформируют о различных способах ее оплаты. Кроме того, независимо от места жительства каждый посетитель сможет при наличии паспорта подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где представлена актуальная информация об объектах налогообложения с подробными расчетами и суммой начисленных и уплаченных имущественных налогов, применяемых льготах и при наличии сумма возникшей задолженности.Напомним, 2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов, теперь налогоплательщики, не оплатившие в установленный законодательством срок налоги за землю, транспорт, недвижимость, обязаны оплатить задолженность и пени за каждый день просрочки платежа.Фото pixabay.com