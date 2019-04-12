Самарские лютеране отметят Воскресение Господне

75

Каждый год христиане всего мира с нетерпением ожидают праздник Светлого Христова Воскресения. И у каждого народа свои обычаи, связанные с этим днем. Но многие немецкие пасхальные традиции кажутся иногда необычными. Почему именно Пасхальный заяц (Osterhase) приносит крашеные яйца? Зачем заяц прячет их в саду, лесу или огороде? Окунемся вглубь традиций, отыщем их истоки и познакомимся с обычаями, о которых необходимо знать в преддверии светлого праздника Пасхи.18 апреля 2019 г. в 18.00 – Великий Четверг (Gründonnerstag) – воспоминания о последней Вечере Господа Нашего Иисуса Христа в совместной трапезе, как это делали ранние христиане.19 апреля 2019 г. в 18.00 – Страстная Пятница (Karfreitag) – вечер в сопровождении органа и хора.21 апреля 2019 г. в 10.00 – Светлое Христово Воскресенье (Ostersonntag) – праздничное богослужение в сопровождении органа и хора, а также группа подростков с ограничениями возможностей здоровья совместно с ребятами из лютеранской общины представят Пасхальную историю в виде небольшого спектакля.Вход свободный.6+