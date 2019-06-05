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Самарские кадеты выступят на фестивале «Спасская башня»

5 июня 2019 12:33
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Самарские кадеты выступят на фестивале Спасская башня
В Москве подвели итоги Межрегионального конкурса молодёжных почётных караулов.

В нем приняли участие 40 команд из 21 региона России. В финал вышли 15 команд, которые выступят на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Среди финалистов – кадетский корпус МБОУ «Школа № 170 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской».

Межрегиональный конкурс молодёжных почётных караулов проводит Дирекция Фестиваля «Спасская башня» в рамках проекта «Спасская башня детям». Оценивали участников офицеры Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Участники конкурса выполняли различные строевые построения, воинские ритуалы, специальные приемы с оружием.
Самарскую область на конкурсе представляли кадетский корпус Центра «Юность» и кадетский корпус МБОУ «Школа № 170 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской» из Самары. По результатам отборочных испытаний в финал вышел кадетский корпус школы №170. Финальные испытания пройдут на Красной площади в Детском городке Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
31 августа.


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