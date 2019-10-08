Самарские изобретатели представят в Сколково первый в мире водородный вездеход

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В Самаре собрали первый в мире водородный вездеход. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил директор научно-исследовательской компании и автор четырех патентов Максим Гнедов.Уникальность изобретения в том, что в перспективе устройство будет иметь неограниченный запас хода. Вездеход представлен в виде буксировщика, который тянет за собой прицеп с водителем и грузом. В народе такой транспорт называют «мотособакой». Система питания реализована таким образом, что водород преобразуется в электрическую энергию без процесса горения. А прочные композитные баллоны прошли суровые испытания выстрелами из автомата Калашникова и падение с высоты 100 метров.Команда ООО «СНОУБАЙК» уже более 3 лет работает над электрическими гусеничными транспортными средствами, они сами разрабатывают и тестируют новые виды. Максим Гнедов уверен, что электрический привод станет популярен в вездеходах так же, как и в велосипедах или мотоциклах. Поскольку буксировщик работает бесшумно и не создает вредные выбросы, в будущем его можно будет использовать и как транспортное средство, и как помощник в быту. Не нужны смазочные материалы и меньше расходников. Когда компания-партнер доделает полевую зарядную станцию, то буксировщик можно будет заправлять просто залив воды или насыпав снега в «бак». «Электрособака» уже прошла первые испытания на аккумуляторе и сейчас готовится к испытаниям с водородной начинкой.Экспериментальный образец гибридного водородно-электрического буксировщика планируется представить 21-23 октября 2019 года на 7-м Московском международном форуме «Открытые инновации» в Сколково.Проект осуществляется совместно с российской компанией-партнером BMPower, занимающейся водородными модулями для транспортных средств и летательных аппаратов.