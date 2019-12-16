Самарские автобусные маршруты соединили главные достопримечательности города
16 декабря 2019 13:03
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В Самаре действует порядка 50 городских автобусных маршрутов, которые связывают между собой новые застройки и старый город, спальные районы и центр культурной и офисной жизни. Некоторые ко всему прочему соединили главные самарские достопримечательности, пишет 63.ру.
Один из самых популярных автобусов Самары — № 67. Он соединяет новый микрорайон Кошелев-проект и Комсомольскую площадь. На маршруте, большая часть которого проходит по Московскому шоссе, работает порядка 40 машин, за последний год добавили 8 машин большой вместительности. Интервал ожидания на маршруте 4–7 минут. Пассажиры не зря шутя называют автобус экскурсионным. Во-первых, он связывает значительную часть города с авто-, ж/д вокзалами. Во-вторых, маршрут следует через известные городские достопримечательности.
Пожалуй, самая молодая из них — монумент «Т-34». Памятник легендарному танку установлен у остановки общественного транспорта в Крутых Ключах, откуда практически и начинает движение автобус в сторону города. Далее на маршруте еще один образец воинской славы: над кольцом Московского шоссе и проспекта Кирова на постаменте возвышается самолет Ил-2. А несколькими остановками расположился парк Гагарина. Знаменитые «сырные» ворота и новое огромное колесо обозрение издалека видны пассажирам, проехать мимо и пропустить свою остановку просто невозможно. Далее пассажиры могут проехать до Ботанического сада, который совсем недавно открылся после реконструкции, и до парка Мира, где сейчас все по-новогоднему украшено.
А на конечной пассажирам во всей красе предстает здание железнодорожного вокзала и Комсомольская площадь, на которой гостей встречает Юрий Деточкин, а вернее, памятник знаменитому персонажу советской кинокомедии.
Автобусы № 24 ежедневно курсируют от автостанции «Аврора» до Хлебной площади. Маршрут очень популярный и удобный: проходит через крупные транспортные узлы города и соединяет спальные районы с историческим и культурным центром.
Схема движения включает известные достопримечательности: автобус № 24 проезжает и самарский государственный цирк, и художественный музей, и памятник солдату Швейку на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. А еще маршрут примечателен тем, что захватывает сразу несколько городских площадей. На 24-м автобусе можно доехать до площади памяти, расположенной на стыке Московского шоссе и улицы Мичурина. Затем — до площади сельского хозяйства и Самарской площади. Далее — до площади Куйбышева (Театр оперы и балета, окружной дом офицеров — все в непосредственной близости) и площади Революции (с памятником Ленину, сквером, в двух шагах от речного вокзала).
Завод «Металлург» и площадь Революции — два конечных пункта автобуса № 34. Первая половина маршрута охватывает индустриальную часть города с крупными промышленными объектами. Но и собственные, известные на всю Самару, достопримечательности здесь тоже есть. Например, площадь Мочалова и ДК Металлургов, площадь Кирова и ДК Литвинова. А на отрезке от улицы Победы до Московского шоссе автобус проезжает 6 из 10 станций самарского метрополитена. Это станции «Безымянка», «Победа», «Советская», «Спортивная», «Гагаринская» и «Московская».
Вторая часть маршрута проходит через центр города. Автобус № 24 проезжает краеведческий музей имени Алабина, самарскую филармонию и площадь Революции, о которой мы рассказали выше.
Автобусный маршрут № 61 соединяет Кировский и Самарский внутригородские районы, двигаясь от ТЦ Колизей до площади Дзержинского. На этом автобусе пассажиры могут добраться до ДК «Современник». В теплое время года здесь работает красивый фонтан, а зимой его украшают светодиодными инсталляциями.
Следующий пункт в маршруте, на котором вам обязательно захочется остановиться — это Загородный парк, где можно прогуляться и спуститься к Волге в любое время года.
Кстати, двигаясь далее в сторону города, можно легко добраться до побережья практически из любой точки маршрута. Автобус проезжает через Октябрьскую набережную, захватывает улицу Осипенко с его комплексом фонтанов, Иверский монастырь, театр драмы, бассейн ЦСК ВВС (а летом и здесь работают очень красивые фонтаны) и дворец пионеров.
Все двери в автобусах «Самара Авто Газа» предназначены для входа и выхода пассажиров. Что касается передней двери, в приоритете пассажиры с детьми, инвалиды, беременные и пожилые люди, хотя пройти в нее можно и всем остальным.
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