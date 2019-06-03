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Самарская таможня за 5 месяцев наложила свыше 1,2 млн рублей штрафов за непредоставление статистических форм

3 июня 2019 09:32
57
Самарская таможня за 5 месяцев наложила свыше 1,2 млн рублей штрафов за непредоставление статистических форм
Возбуждено 348 дел об административных правонарушениях.

За 5 месяцев 2019 года в отношении участников внешнеэкономической деятельности Самарская таможня возбудила 348 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 1,21 млн рублей.

Должностными лицами Самарской таможни за 5 месяцев 2019 года было зарегистрировано 9603 статистических формы учета перемещения товаров (статформы).
Среди участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих таможенные операции в регионе деятельности Самарской таможни, за это время были и те, которые не предоставляли статформы, нарушали сроки предоставления, а также предоставляли недостоверные сведения в статформах. В отношении таких представителей бизнеса Самарская таможня возбудила 348 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена ст. 19.7.13 КоАП России. Сумма наложенных штрафов составила 1,23 млн.
рублей.

Во избежание нарушений законодательства Самарской таможней на постоянной основе ведется разъяснительная работа о необходимости предоставления статистических форм, с соответствующим законодательству содержанием. Наблюдается уменьшение нарушений законодательства в этом направлении. В аналогичном периоде 2018 года эта цифра составила 572. Суммы штрафов при этом, увеличилась с 580 тыс. рублей до 1,21 млн рублей.

Фото pixabay.com
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