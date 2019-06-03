Самарская таможня за 5 месяцев наложила свыше 1,2 млн рублей штрафов за непредоставление статистических форм
3 июня 2019 09:32
57
За 5 месяцев 2019 года в отношении участников внешнеэкономической деятельности Самарская таможня возбудила 348 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 1,21 млн рублей.
Должностными лицами Самарской таможни за 5 месяцев 2019 года было зарегистрировано 9603 статистических формы учета перемещения товаров (статформы).
Среди участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих таможенные операции в регионе деятельности Самарской таможни, за это время были и те, которые не предоставляли статформы, нарушали сроки предоставления, а также предоставляли недостоверные сведения в статформах. В отношении таких представителей бизнеса Самарская таможня возбудила 348 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена ст. 19.7.13 КоАП России. Сумма наложенных штрафов составила 1,23 млн.
рублей.
Во избежание нарушений законодательства Самарской таможней на постоянной основе ведется разъяснительная работа о необходимости предоставления статистических форм, с соответствующим законодательству содержанием. Наблюдается уменьшение нарушений законодательства в этом направлении. В аналогичном периоде 2018 года эта цифра составила 572. Суммы штрафов при этом, увеличилась с 580 тыс. рублей до 1,21 млн рублей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 июня 2019 10:10
Он назначен управляющим гостиницы «7Авеню» с 1 июня. Социум
4
3 июня 2019 09:59
Нецензурную лексику легко заменить синонимами. Социум
32
3 июня 2019 09:41
Они исполнили решение суда об освобождении земельного участка от незаконной постройки. Социум
62
Здравоохранение
2 июня 2019 12:50
Регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления. Здравоохранение
629
1 июня 2019 12:34
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Здравоохранение
1053
31 мая 2019 11:23
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин. Здравоохранение
180
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13797
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13883
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14102
Туризм
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
220
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
78
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
264
Образование
3 июня 2019 09:20
Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. Образование
76
31 мая 2019 23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии. Образование
467
31 мая 2019 15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз. Образование
344
Культура
3 июня 2019 09:54
В течение трех дней будет звучать классическая, современная и джазовая музыка. Культура
40
2 июня 2019 11:29
Участники посетили праздник русской березки и конно-спортивную школу. Культура
294
1 июня 2019 22:48
Оренбургский театр музыкальной комедии в первый день гастролей представил мюзикл Кима Брейтбурга «Джейн Эйр» по роману Ш.Бронте. Культура
348
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14593
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14191
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
849
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1330
Видео
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
0
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
373
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
664
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
865
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15429
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
656
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
513
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
479
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
611
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
883
Мероприятия