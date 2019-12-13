Самарская таможня напоминает о телефоне доверия

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Позвонив по номеру 8 (846) 933-73-83 круглосуточно можно сообщить о фактах склонения и (или) совершения должностными лицами Самарской таможни коррупционных правонарушений, обо всех случаях нарушения правил таможенного оформления и контроля, недостойном поведении должностных лиц при исполнении ими должностных обязанностей.На телефон доверия Самарской таможни можно круглосуточно обращаться с жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий со стороны должностных лиц таможни и таможенных постов. По номеру телефона доверия возможно сообщить информацию о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц таможенных органов, нарушениях порядка совершения таможенных процедур и прохождения таможенного контроля, высказать предложения о мерах по совершенствованию деятельности таможни.Таможня принимает любые жалобы на решения, действия или бездействие таможенных органов и должностных лиц в сфере таможенного дела.Сбор и предварительная обработка поступающих сведений осуществляется оперативным дежурным. Полученную информацию проверяют в том числе и сотрудники отдела по противодействию коррупции. При этом законодательством РФ гарантируется конфиденциальность каждого сообщения.