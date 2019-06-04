Самарская сборная вошла в тройку сильнейших на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по стрельбе

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В первенстве приняли участие свыше 150 сотрудников и военнослужащих из территориальных управлений и воинских частей округа. Состязания проводились в различных видах стрельбы из нескольких видов штатного оружия. Честь Самарской области защищали самые меткие стрелки из нескольких спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области. По итогам состязаний, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны коллег, самарская сборная уверенно вошла в тройку сильнейших получив "бронзу" в общекомандном зачете. А в индивидуальном зачете серебро выиграл офицер самарского СОБР "Омега", сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.«Чемпионат имеет прикладной характер, так как здесь используется реальное боевое оружие, которое используется в повседневной жизни: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Драгунова», - рассказал полковник Сергей Аристов, начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского округа ВНГ РФ.«Мы ежегодно проводим эти соревнования, выявляя лучших стрелков из личного табельного оружия и других видов вооружения, которые потом защищают честь не только своего подразделения, но и округа в целом на первенстве войск национальной гвардии», - отметил генерал-лейтенант Урасов.