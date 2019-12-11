Самарская областная библиотека оцифровала уникальные книги, плакаты, театральные афиши и газеты времен Великой Отечественной войны

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Коллекция «Годы, опаленные войной (1941–1945)»/«Издано в Куйбышеве.1941–1945», размещенная на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки, в минувшем ноябре 2019 года пополнилась новыми уникальными электронными экспонатами. Оцифровано большинство городских и районных газет из фондов СОУНБ, которые выходили на территории нашей области с 1941 по 1945 год, а также 59 книг, 255 плакатов и афиш, увидевших свет в этот период.Напомним, проект нашей библиотеки «Формирование электронной коллекции “Издано в Куйбышеве. 1941–1945”» недавно победил в грантовом конкурсе, организованном Российским военно-историческим обществом, в номинации «Деятельность по созданию видео и цифрового контента» (https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-6637 ).Основной целью проекта является сохранение и распространение для широкого круга читателей ценных документов, книжных памятников регионального значения и других образцов полиграфической продукции военного времени, которые издавались на территории Куйбышевской области.Уже сейчас электронная коллекция “Издано в Куйбышеве. 1941–1945”» предоставляет доступ к уникальной составляющей документального наследия ХХ века, что особенно важно в канун празднования 75-летия Победы. Благодаря проекту, который реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества, в цифровом формате можно ознакомиться со сборниками научных трудов сотрудников куйбышевских вузов и НИИ, прочитать художественные произведения тех лет. Среди оцифрованных брошюр – «Темы для изобретателей и рационализаторов железнодорожного транспорта», «Агроуказания по возделыванию махорки в Куйбышевской области», «Инструкции Наркомфина СССР о военном налоге, о налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» и многое другое. Электронные афиши знакомят с репертуаром театров и концертных площадок, находившихся в «запасной столице» и регулярно выезжающих на фронты Великой Отечественной войны, чтобы выступить перед бойцами Красной армии. В коллекцию вошли афиши Большого театра, эвакуированного в 1941 году в г. Куйбышев.Значительной исторической ценностью обладают электронные копии плакатов «Типы основных самолетов Германии», «Тракторист! Готовься к бою, на поле трактор – тот же танк…» или инструкция, как простыми средствами потушить горящую авиабомбу.Особенный интерес для краеведов и историков представляют районные и городские газеты, которые выпускали в Куйбышевской области: «Путь к социализму», «Чапаевский рабочий», «Сталинский колхозник» и многие другие.Книги и периодические издания времен войны как ценнейший источник информации о жизни населения Куйбышевской области и страны в целом можно найти в электронной библиотеке СОУНБ http://libsmr.ru/catalog?id=43FF3319-6B6E-4B83-9F92-421DD082B7A9&y=COLLECTION.В 2020 году оцифрованные подшивки газет будут продублированы в коллекции «Периодическая печать»/ «Официальные газеты Самарской области». Кроме того, все материалы проекта появятся на двух федеральных порталах: Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.