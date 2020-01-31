Самарская областная библиотека для слепых расскажет о наиболее успешных проектах 2019 года

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31 января 2020 года в 14.00 в Самарской областной библиотеке для слепых (г. Самара, ул. Никитинская, 21) состоится в рамках публичного отчета состоится мероприятие «Мы работаем для вас».Одной из главных задач министерства культуры Самарской области является удовлетворение потребностей населения в услугах культуры. В рамках Национального проекта «Культура» меняется культурное пространство библиотеки, повышается ее роль в приобщении инвалидов по зрению к культурному наследию. В целях повышения качества услуг, оказываемых Самарской областной библиотекой для слепых, и эффективного использования ресурсов, одним из приоритетных направлений является цифровизация библиотечной деятельности.2020 год – юбилейный для Самарской областной библиотеки для слепых. Исполняется 95 лет информационному обслуживанию незрячих читателей области и 65 лет Государственному бюджетному учреждению культуры «Самарская областная библиотека для слепых». В юбилейный год принято подводить итоги, строить планы на будущее. Публичный отчет начнет череду встреч с читателями, партнерами, волонтерами, посвященных юбилею библиотеки.В программе мероприятия:- отчет о работе библиотеки директора ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» Валентины Викторовны Тюгашовой;- рассказ о наиболее успешных проектах 2019 года Самарской областной библиотеки для слепых;- эстрадные номера в исполнении читателей библиотеки.