Самарская область встретит бронекатер «БК-73»

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По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области стартовал межрегиональный патриотический проект «Ветер Победы-2019», реализуемый под эгидой органов внутренних дел России. В рамках проекта бронекатер «БК-73» - точная копия одноименного корабля образца 1938 года, идет по маршруту Керчь – Тольятти. В составе экипажа - представители реконструкторских клубов обмундировании времен ВОВ и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн в форме сотрудника милиции 1943 года.Бронекатер «БК-73» уже проделал большой путь из Керчи с остановками в крупных городах по маршруту следования - Ростове-на-Дону, Волгограде и селе Золотое Саратовской области, организуя для местных жителей, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и представителей Общественных советов при территориальных ОВД, военно-патриотические мероприятия с посещением бронекатера. И вот, команда держит курс на Самарскую область!В Самарской области бронекатер будет двигаться по следующему расписанию:16 июня (22-00) – Приход на турбазу «Удача». Обшаровка17 июня (10-00) - Приход в Сызрань. 14-00 - Выход из Сызрани18 июня (8-00) – Приход в Самару. 16-00 – Выход из Самары19 июня (10- 00) - Приход в Тольятти.Возможны незначительные изменения, связанные с погодными условиями.Организаторы и участники патриотического проекта «Ветер Победы-2019» приглашают жителей и гостей городов встретить экипаж и совершить экскурсию по бронекатеру.Фото: ГУ МВД Росии по Ростовской области