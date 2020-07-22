Самарская область вошла в 20-ку самых привлекательных для жизни регионов России

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При этом область стала абсолютным лидером по динамике развития в ПФО. «Это то, что мы проектировали в прошлом году, формируя обновленную стратегию развития региона с учетом поступивших предложений от наших жителей, – подчеркнул Губернатор: «...Самарская область не может быть «середнячком» среди регионов России, и сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидера региону, которое мы утратили в предыдущие годы по многим позициям».





Рейтинг опубликован РБК и учитывает целый ряд показателей - от доступности медицины и уровня благоустройства до оборота розничной торговли и индекса «белых доходов». По совокупности факторов оценки наш регион также вошёл в число регионов-лидеров в ПФО.Напомним, задача по созданию благоприятной среды для жизни и ведения бизнеса в Самарской области является ключевой в работе Правительства под руководством Губернатора Дмитрия Азрова.Только за последние годы наш регион поднялся на 43 позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов АСИ, а ведущие мировые и российские агентства (такие как Moodys, S&P, АКРА) повысили его кредитные рейтинг.Большую работу регион проводит по реализации нацпроектов. По итогам 2019 по целому ряду направлений область вышла в лидеры по стране. Работа команды Губернатора получила высокую оценку на федеральном уровне: по итогам прошлого года она признана одним из лидеров регионального развития в РФ, сообщает Департамент информационной политики.