Самарская область стала Регионом добрых дел

69

Накануне праздника в Сочи на Международном форуме добровольцев подвели итоги конкурса «Регион добрых дел». Самарская область второй год подряд становится его победителем.Награду из рук заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой получил Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.«Это очень важная и дорогая для нас победа. Спасибо всем добровольцам и организаторам добровольческой деятельности Самарской области. Это наша общая победа!» - сказала Сергей Бурцев.Всего в конкурсе приняли участие 74 субъекта Российской Федерации, 37 из них стали победителями и получили дополнительное федеральное финансирование на развитие добровольчества. Лишь 14 регионов побеждают второй год подряд.Благодаря этой победе в городах и районах получат дополнительное развитие волонтерские штабы, которые будут развивать добровольчество на местах, в том числе, в самых удаленных уголках области. Образовательные организации получат дополнительную поддержку на развитие волонтёрства, сообщает пресс-служба облправительства.