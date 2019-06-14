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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область прощается с Почетным гражданином Самары Владимиром Калашниковым

14 июня 2019 12:49
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Самарская область прощается с Почетным гражданином Самары Владимиром Калашниковым
Он полвека проработал в СамГТУ.

Самарская область прощается с бывшим ректором СамГТУ, профессором, академиком РАРАН, Почетным гражданином Самары Владимиром Васильевичем Калашниковым.
Недавно наш выдающийся земляк отметил 75-летие, к этой дате о нем был снят замечательный фильм.

«Владимир Васильевич Калашников полвека проработал в СамГТУ, и до последнего дня переживал за будущее нашего региона, страны. Мы знакомы много лет, и каждая встреча показывала, насколько он небезразличен ко всему происходящему - в образовании, госуправлении, устройстве жизни людей. Владимир Васильевич обладал уникальными организаторскими способностями, был блистательным учёным. Человек с большой буквы, чуткий к людям, требовательный к единомышленникам и молодым ученым, своим ученикам, последователям. Человек, который мог отстоять и свою точку зрения, и интересы университета, коллектива, профессорско-преподавательского состава. Ученикам, последователям, всему коллективу СамГТУ нужно многое сделать, чтобы сохранить и приумножить созданное им, поддержать заданную высокую планку, - заявил глава региона Дмитрий Азаров.
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Комментарии



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