Самарская область предлагает бороться с фейками с помощью IT
20 сентября 2019 14:02
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Теперь фейковые новости можно отследить не только при помощи мониторинга, проводимого сотрудниками спецслужб, но и с применением программного обеспечения. В будущем, главной защитой при информационной атаке станет безупречная репутация, пишет "ФедералПресс".
Вопросы противодействия ложной информации обсуждались накануне на круглом столе, прошедшем в рамках «VolgaCTF» в Самаре. Активное участие в нем принимали представители региональных властных структур, министерства иностранных дел, Минобороны РФ, разработчики программного обеспечения и психологи.
Мнения экспертов сошлись в одном — информационная война, ведущаяся как на внутриполитическом поле, так и за пределами России, будет только нарастать, но власти и спецслужбы готовы. Постоянный мониторинг информационного поля позволяет сегодня быстро отследить источник и правильно среагировать в публичной плоскости.
«Наши сотрудники, работающие в дипломатических представительствах, постоянно отслеживают информационное пространство. На информацию, не соответствующую действительности и наносящую вред нашей стране, необходимо реагировать мгновенно. Давать опровержение, находить первоисточник. Иначе возникает эффект постправды. МИД обеспокоен теми темпами, которыми продвигаются фейк ньюс. Хотелось бы большей объективности от СМИ, в первую очередь. Основная проблема — цитирование непроверенных источников или участие в намеренно созданной дезинформационной кампании», - рассказал Григорий Троянский, начальник отдела информации и печати МИД РФ.
Участники встречи отметили, что проблема фейковых новостей актуальна и на региональном уровне. Каждый день в сети интернет появляются 150-200 новостей, касающихся событий в Самарской области, но далеко не все из них соответствуют действительности. Как правило, непроверенная информация берется из пабликов в соцсетях, к которым даже нельзя применить законы, регулирующие действия журналистов. Но зато авторы сообщений быстро вспоминают о «свободе слова» в том случае, если их уличают в неправде.
Теперь отслеживать источники даже местных фейковых новостей станет проще, считает руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин. Это связано с разработкой нового программного обеспечения, действующего по принципу антивируса.
«Есть ощущения, что ребята, которые связали свою жизнь с кибербезопасностью, смогут помочь нашему обществу в борьбе с новостными фейками и информационными вбросами. Мы ищем системные пути по борьбе с дезинформацией, способы упреждения и выявления заинтересантов, которые занимаются подобной деятельностью. В Самаре уже тестируется система, позволяющая отслеживать, группировать и анализировать информацию из соцсетей», - рассказал он.
Сегодня действительно создано несколько видов программного обеспечения, которое может по 133 маркерам определить: относится ли данное сообщение к фейковым новостям или нет и проследить его путь до первоисточника. Об этом сообщил в своем выступлении Владислав Лапин, аналитик «Крибрума», специализирующегося на информационной безопасности.+
По словам представителя Министерства обороны РФ Ярослава Фещенко, большую роль играет репутация тех, кто, собственно, озвучивает и транслирует фейк ньюс. Но Минобороны работает над совершенствованием систем отражения кибератак.
Фото pixabay.com
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