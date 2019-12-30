Самарец погиб при пожаре на месторождении в ЯНАО
30 декабря 2019 13:32
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Как сообщает информационное агентство «ТАСС», вечером в пятницу, 27 декабря, на Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся подъемник на базе автомобиля «КрАЗ». Два человека погибли, один получил травмы. По данным регионального ГУ МЧС, скважина, где произошел пожар, находится на ремонте. Также сгорели три единицы техники. Пожар потушили силами частной противопожарной охраны компании «Новатэк», которая и ведет разработку месторождения. По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело, пишет "Самарская газета".
По информации источника «ТАСС» в экстренных службах региона, погибшие были жителями Самары и Уфы.
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