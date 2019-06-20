Самара вошла в топ-5 городов по величине комнат
20 июня 2019 11:57
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За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В Самаре спрос на комнаты вырос на 44,9% за год, а их средняя цена снизилась на 1%, до 43 100 рублей за квадратный метр.
Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что покупка комнат не всегда рассматривается как вариант для самостоятельного проживания, часто они приобретаются под арендный бизнес. В Самаре предложение комнат для долгосрочной аренды выросло на 43,8%, а интерес к ним – на 22,6%.
Спрос на покупку комнат за год вырос в 22 из 23 крупнейших городов: от 6,4% в Санкт-Петербурге до 76,2% в Тольятти. Единственным исключением оказался Саратов, где спрос снизился одновременно с предложением на 6,1% и 6,4% соответственно. Стоит отметить, что предложение сократилось почти во всех городах: от 0,8% в Самаре до 19,2% в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону оказался единственным городом, где данные по предложению остались без изменений по сравнению с прошлым годом, а вот в Тюмени (+0,5%), Волгограде (2,4%), Ижевске (3,5%) и Краснодаре (7,5%) комнаты стали продавать чаще.
Сильнее всего спрос на комнаты вырос в тех городах (Ульяновск, Тольятти, Воронеж, Волгоград), где стоимость максимально снизилась. Среди городов, где цена, наоборот, выросла, лидирует Москва, где средняя стоимость квадратного метра самая высокая в стране — 186 200 рублей за кв. м (+10,9%). Кроме столицы, комнаты подорожали ещё в 14 городах.
В целом по стране комнаты подешевели на 3,1%, до 42 700 рублей. В то время как рост спроса на вторичную недвижимость за год составил всего 1,4% за год, интерес к комнатам увеличился на 34,6%. Комнаты – это преимущественно старый жилой фонд, в котором свободных вариантов становится все меньше: предложение снизилось на 2,2%.
За год средняя площадь продаваемых комнат значительно не изменилась, увеличившись всего на 0,6% (с 17,19 кв. м до 17,29 кв. м). Более просторные комнаты продаются только в пяти городах: Москве (19,32 кв. м), Краснодаре (18,85 кв. м), Санкт-Петербурге (18,51 кв. м), Тюмени (18,01 кв. м) и Самаре (17,36 кв. м, +1,5% за год). Меньше всего средняя площадь комнат в Красноярске — 15,02 кв. м.
«Предложение комнат есть только на вторичном рынке, их количество ограничено. При этом спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не растут так сильно — это обусловлено особенностями рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д. По этой причине часто комнаты покупаются под арендный бизнес», — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.
На рынке долгосрочной аренды комнат предложение выросло на 23,8%, спрос — на 17,1%. Средняя цена при этом увеличилась на 1,8% — до 9200 рублей в месяц. Самым привлекательным городом с точки зрения аренды стали Москва и Санкт-Петербург, спрос на аренду комнат в которых составляет почти треть от общероссийского.
Настоящий бум наблюдается на рынке Ижевска — столица Мордовии стала первой как по росту спроса (+30,6%), так и предложения (+57,4%). Оба показателя увеличились во всех 23 крупнейших городах.
Таким образом, в отличие от рынка продаж в сегменте аренды инициатива на стороне тех, кто хочет снять комнату. В условиях богатого предложения у арендаторов есть шансы найти недорогой и качественный вариант.
Тем не менее высокий спрос на аренду комнат способствует тому, что цены увеличиваются: рост составил 1,8% по всей стране, до 9200 рублей, и в диапазоне от +0,3% в Краснодаре, до +3,5% в Волгограде. Доступнее всего снять комнату в Тольятти (4700 рублей в месяц), а дороже всего, почти втрое, — в Москве (13 700 рублей в месяц). Интересно, что расценки сократились только в столице.
В Самаре комнату можно арендовать за 7 100 рублей в месяц (+1,3% за год).
Фото pixabay.com
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